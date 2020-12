Screening con tamponi rapidi a volontari e dipendenti della Croce Rossa

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 22 dicembre 2020, 17:51

Un problema riscontrato un po' in tutti i paesi della Mediavalle: nella cittadina termale il protrarsi dei disagi ha scatenato la protesta dei cittadini, con le segalazioni raccolte dal gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca, che denunciano “posta consegnata in ritardo o consegnata a destinatari sbagliati, code...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:59

L'amministrazione di Bagni di Lucca commenta il piano triennale dei lavori pubblici approvato nell'ultimo consiglio comunale

martedì, 15 dicembre 2020, 16:29

Dal 14 al 23 dicembre su Noitv, prima del tg serale, andrà in onda un simpatico spot pubblicitario di Bagni di Lucca: il videoclip è realizzato per le strade del fondovalle con protagonista la mascotte di Olaf, famoso personaggio del film Disney Frozen

sabato, 12 dicembre 2020, 12:51

In conseguenza sull'accaduto il gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Luca ha presentato apposita interpellanza, chiedendo risposta scritta all'amministrazione comunale

venerdì, 4 dicembre 2020, 09:33

Negli scorsi giorni è stata avviata la procedura di fine rapporto per la cessazione della convenzione in forma associata della funzione di polizia locale con lo scopo di essere pronti per i primi giorni del nuovo anno

mercoledì, 2 dicembre 2020, 09:36

L'intervento prevederà la sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni con moderni led che garantiranno una migliore illuminazione e un risparmio di corrente elettrica. La sostituzione riguarderà anche i paloni più danneggiati