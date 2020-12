Bagni di Lucca



"TownForYou", aderisce anche Bagni di Lucca

martedì, 1 dicembre 2020, 17:24

Il comune di Bagni di Lucca partecipa al progetto e-commerce dell'Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio.

Il nome del sito è Townforyou, piattaforma nata dall'idea di tre giovani del territorio per aiutare le attività durante il lockdown. L'intento è quello di offrire agli esercizi commerciali una vetrina e la possibilità di raggiungere i propri clienti.

Posso aderire tutti i tipi di attività in un sistema e-commerce che coinvolge tutti i comuni della Mediavalle in un nuovo marketplace locale ed accessibile.

Inoltre per le attività che si iscrivono a gennaio è previsto il rimborso dei primi due mesi.

Per dare tutte le informazioni necessarie sono state organizzate videoconferenze tecniche, per Bagni di Lucca l'appuntamento è mercoledì 2 dicembre ore 18:00, il link è il seguente https://meet.google.com/piu-bgqt-tgo

L'assessore Lenzarini; "In un momento in cui è necessario limitare gli spostamenti e molte attività ancora sono chiuse questa può essere un'alternativa per far conoscere i prodotti presenti sul territorio; questo anche quando potremo tornare ad acquistare direttamente in negozio, la piattaforma quindi potrà comunque essere uno strumento in più per avvicinare più persone possibili alle nostre attività".