Bagni di Lucca



Un Futuro sulla raccolta rifiuti: “Inaccettabile gli aumenti di tariffa"

martedì, 29 dicembre 2020, 20:23

di giuseppe bini

Il gruppo di opposizione mette nel mirino gli aumenti di tariffa su alcuni servizi svolti dalla società BASE: “In particolar modo la richiesta di euro 24 per le circa 450 utenze che hanno in dotazione i bidoni di raccolta del verde”.

“Inaccettabile – tuona Un Futuro per Bagni di Lucca - perché chi dispone di questo bidone svolge, a parere nostro, un ulteriore passo verso lo smaltimento e il rispetto della natura, evitando di disperdere anche questi rifiuti, nell'ambiente.

A parer nostro si doveva non aumentare di 24 euro la tariffa, ma pensare invece a una qualche forma di promozione per far crescere il numero di famiglie che svolgono questo servizio, che va dalla raccolta del verde all'utilizzo delle compostiere. E pensare a sgravi per gli altri utenti”.

“Come si può parlare di "maggiore equità e risparmio" – si chiedono i consiglieri Lucchesi e Gemignani -, per le famiglie è invece un ulteriore aggravio economico in un momento già economicamente difficile come questo? Ci viene spontanea una paura, una perplessità: in molti riconsegneranno il bidone a BASE, e a risentirne sarà l'ambiente, con la società che non avrà nessun vantaggio economico. Il principio dovrebbe essere un altro invece: più differenziata, più risparmio per cittadini”.

“Anche stavolta, invece, si pensa a fare cassa a danno della popolazione – vanno giù duro i consiglieri -. Ci diranno che a partire con tale manovra, anche altri Comuni limitrofi: vero, ma intanto non c'è ne può fregare di meno, poi, per una volta, non era bello se Bagni di Lucca poteva distinguersi positivamente. Nulla invece. Siamo anche contrari a far pagare imprese e liberi professionisti”.

“Anche qui si dovrebbe incentivare l'uso della sede per il conferimento di immondizia delle Ravacce, non disincentivarla con balzelli inutili. Nulla da fare. Ancora una volta – conclude infine Un Futuro per Bagni di Lucca – la nostra Amministrazione, si fa riconoscere per la sua lontananza dai cittadini. Sempre più litigiosa e arroccata nel palazzo. Facciamo appello a chi, nella maggioranza, in cuor suo non condivide queste manovre, per bloccare prima che le stesse possano partire e portare danno. Sicuramente noi faremo, come opposizione, la nostra battaglia, con la consapevolezza che il fronte contrario è ben nutrito”.