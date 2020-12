Bagni di Lucca



Uno spot televisivo per il Natale a Bagni di Lucca

martedì, 15 dicembre 2020, 16:29

Dal 14 al 23 dicembre su Noitv, prima del tg serale, andrà in onda un simpatico spot pubblicitario di Bagni di Lucca: il videoclip è realizzato per le strade del fondovalle con protagonista la mascotte di Olaf, famoso personaggio del film Disney Frozen.

L'obiettivo è promuovere in modo simpatico e originale le attività del territorio, invogliando con allergia a venire a fare acquisti nel comune termale.

Maria Barsellotti, consigliere comunale, spiega: "Non è facile in questo momento realizzare delle iniziative per i propri cittadini. E' fondamentale non creare assembramenti o situazione che rischiano di diffondere il contagio. Allo stesso modo però non vogliamo arrenderci alla tristezza. Per fortuna Michela Innocenti è riuscita a propormi un'idea veramente simpatica e insieme al Circo e la Luna speriamo di riuscire a promuovere le attività del territorio con un pò di allegria e simpatia. Per questo ci tengo a ringraziare lei e il suo team per il loro lavoro. Per chi si occupa di teatro e cultura questi non sono momento facile, hanno dimostrato veramente versatilità e forza d'animo".

Le iniziative per aiutare le attività commerciali a Bagni di Lucca non si fermano qui: oltre alla possibilità di aderire alla piattaforma e-commerce Townforyou, realizzata da dei giovani per i commercianti locali e promossa dall'Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio che inoltre rimborserà le prime due mensilità del canone a gli aderenti, l'Assessore Francesca Lenzarini ha attivato il bando "Più mercati per tutti", il quale prevede l'erogazione di un contributo di € 500 per 10 attività con codice ATECO 471472; è possibile presentare domanda fino al 23 dicembre.

Bagni di Lucca sembra non volersi arrendere alle avversità, spiccano soprattutto le donne, due le attività che recentemente sono state rilevate: Erika Troni ha rilevato l'alimentari di Isola Giovanna a San Gemignano, mentre Adriana Menchini ha deciso di rilevare la rosticceria di Fornoli, precedentemente gestire da Monica Mariotti.

Insomma una virtuosa catena di donne che non cedono alle difficoltà, ma a Bagni di Lucca sono molte le attività a gestione femminile che si sono consolidate negli anni e che sono motivo di orgoglio.

Il sindaco Michelini e l'amministrazione ci tengono a fare i loro complimenti a tutte le attività commerciali del territorio che con grande forza resistono in questo momento di grande disagio.