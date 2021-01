Arriva a Bagni di Lucca la mappatura di Luccasenzabarriere

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 21 gennaio 2021, 08:27

Il prossimo corso BLS-D (primo soccorso ed uso del defibrillatore) si svolgerà il 23 gennaio alle 9 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore in via Contessa Casalini, 16 a Bagni di Lucca e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS

venerdì, 15 gennaio 2021, 18:58

Il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca ha raccolto le segnalazioni dei cittadini, con tanto di documentazionhe fotografica, per testimoniare lo stato disastroso in cui versano alcune strade di montagna

martedì, 12 gennaio 2021, 15:57

Lo dicono Massimo Bani, segretario generale Cisl Toscana Nord e Giovanni Bernicchi, segretario Fisascat Cisl, dopo l'incontro in comune sulla questione delle terme a Bagni di Lucca

martedì, 12 gennaio 2021, 12:16

L'assessore all'ambiente Antonio Bianchi interviene in merito alle critiche comparse sui social sul canone mensile richiesto ai cittadini per il ritiro del verde presso le loro abitazioni e l'onere richiesto alle partite IVA (giardinieri) per il conferimento del verde presso il centro di raccolta delle Ravacce

lunedì, 11 gennaio 2021, 13:23

Oggi in Valle del Serchio si registra un solo caso di contagio da Coronavirus: a Bagni di Lucca. Salgono a 364 invece le vaccinazioni

sabato, 9 gennaio 2021, 13:22

In occasione della prossima commemorazione del 27 gennaio legata alla memoria dell'Olocausto, l'editore lucchese Tralerighe pubblica il saggio "La questione ebraica in provincia di Lucca e il campo di concentramento di Bagni di Lucca" di Virginio Monti