Bagni di Lucca



Bianchi: "Ritiro del verde, critiche fuorvianti"

martedì, 12 gennaio 2021, 12:16

L'assessore all'ambiente Antonio Bianchi interviene in merito alle critiche comparse sui social sul canone mensile richiesto ai cittadini per il ritiro del verde presso le loro abitazioni e l'onere richiesto alle partite IVA (giardinieri) per il conferimento del verde presso il centro di raccolta delle Ravacce.



"Abbiamo ritenuto opportuno condividere la decisione di considerare la raccolta del verde a domicilio - esordisce - come un servizio a richiesta e quindi soggetto ad un corrispettivo (2 € al mese), per un principio di equità nei confronti dei cittadini".



"Il servizio - spiega - è infatti utilizzato da un numero esiguo di utenze (circa il 10% del totale) e fino all'anno scorso il costo di questo servizio (personale impiegato+mezzo+combustibile) ricadeva indistintamente su tutti i cittadini. Dall'inizio dell'anno il costo del servizio ricadrà invece su quei cittadini che lo richiederanno riducendo in tal modo, seppur in piccola parte, la TARI agli altri cittadini. Resta comunque la possibilità di conferire il proprio verde gratuitamente presso il centro di raccolta delle Ravacce".



"Analogamente - continua - abbiamo ritenuto corretta l'applicazione di un ticket alle partite IVA (€5 per ogni scarico) che fino all'anno scorso conferivano alle Ravacce il verde, conseguenza delle loro attività imprenditoriali, in modo gratuito e con spese di smaltimento a carico di tutti i cittadini. Da quest'anno anche loro saranno obbligati al pagamento di un corrispettivo per ogni scarico che andrà a sgravare ulteriormente la TARI a tutti i cittadini".



"È quindi fuorviante e mistificatorio - sottolinea - affermare che siamo in presenza di un aumento della tariffa o un modo per fare cassa a danno dei cittadini. Questi nuovi criteri sono previsti peraltro dalla normativa dell'ARERA, l'Autorità Nazionale con compiti di controllo sul ciclo dei rifiuti e peraltro già in atto da parte di altre società operanti nel settore rifiuti in comuni a noi vicini (vedi Barga e Borgo a Mozzano)".



"È inoltre necessario sgombrare il campo - aggiunge - da qualsiasi illazione che veda l'applicazione di questi nuovi criteri come conseguenza dell'ingresso di BASE in RetiAmbiente. Tale decisione è stata presa nell'ultima assemblea di BASE prima del suo conferimento e quindi si è trattato solo di una mera coincidenza. È da chiarire inoltre che l'ingresso di BASE in RetiAmbiente non cambierà nulla per i cittadini, sia per quanto riguarda il servizio che viene effettuato dai soliti operatori che per il costo dello stesso".



"La tariffa applicata - conclude - sarà infatti conseguenza solo di quei servizi concordati fra Comune e BASE necessari a soddisfare le esigenze del territorio: gestione del centro di raccolta, raccolta dei rifiuti, spazzamento strade, recupero rifiuti abbandonati e pulizia cestini. I cittadini pagheranno solo per questi servizi e non per quelli effettuati in qualsiasi altro Comune dell'Ambito “Toscana Costa” da parte di altre società operative".