Bagni di Lucca



Corso BLS-D a Bagni di Lucca

giovedì, 21 gennaio 2021, 08:27

Il prossimo corso BLS-D (primo soccorso ed uso del defibrillatore) si svolgerà il 23 gennaio alle 9 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore in via Contessa Casalini, 16 a Bagni di Lucca e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.



Sarà illustrato come:



- riconoscere un arresto cardiaco

- eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare

- utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)

e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).



E' completamente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età o di altro genere.



Il corso sarà tenuto rispettando tutte le norme anti covid-19.



Per questo motivo è obbligatorio presentarsi muniti dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla legge ed è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata al numero riportato di seguito.



Per motivi organizzativi è richiesta la presenza 15/20 minuti prima dell'evento per poter prendere tutti i dati personali al fine di inviare l'attestato di partecipazione.



"In Italia avvengono circa 70.000 decessi per arresto cardiaco ogni anno - spiega Fabrizio Bonino -. Tutti gli anni. La maggior parte delle persone, purtroppo, non è a conoscenza del fatto chesiamo tutti potenziali vittime della "morte improvvisa", anche a cuore completamente sano e a qualsiasi età. L'unico "vaccino" a disposizione è il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) che chiunque può utilizzare, anche senza aver seguito un corso. Ovviamente aver partecipato a 3 ore di formazione che insegna a riconoscere quell'evento ed il massaggio cardiopolmonare che "mantiene" in vita il paziente in attesa dell'"antidoto, aumenta la sicurezza e la conoscenza delle azioni da eseguire durante un soccorso e a livello psicologico, può senz'altro essere d'aiuto se non fondamentale. In 12 anni abbiamo formato più di 20.000 persone in forma del tutto gratuita. La battaglia è dura e faticosa e sinceramente non abbiamo grossi aiuti dai principali sistemi di informazione che si preoccupano molto di più di dare notizie spesso poco utili ma che attirano di più l'attenzione dell'utente. Ma noi andiamo avanti... imperterriti".



Il numero di telefono riportato alla fine dell'articolo, può essere usato per organizzare corsi BLS-D gratuiti in qualsiasi ambito, città e provincia: scuole, aziende, palestra, uffici, studi medici ecc. (e volendo, anche redazioni di quotidiani o tv) e si ricorda che nell'ultimo DPCM è esplicitamente decretato che sono autorizzati e consigliati i corsi sulla sicurezza in presenza (naturalmente rispettando le regole anti covid).

Per prenotazioni e/o informazioni sul corso:



Fabrizio 342-8602303