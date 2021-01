Bagni di Lucca



Disagi per frana Brennero, Michelini chiede viabilità alternativa

lunedì, 25 gennaio 2021, 12:29

Alla luce dei disagi causati dalle recenti frane che hanno interessato la strada statale del Brennero, il primo cittadino di Bagni di Lucca Paolo Michelini ha preso carta e penna e ha scritto una lettera, indirizzata ai principali organi politici della zona, in cui si richiede un incontro per una nuova viabilità.



"Anche alla luce degli ultimi avvenimenti - scrive nella lettera il sindaco - rappresentiamo la necessità di realizzare una viabilità di collegamento tra Fornoli e la strada provinciale Ludovica al Piano della Rocca".



"Il collegamento fra la Piana di Lucca e l'Abetone attraverso la SS12 del Brennero - prosegue - si presenta sempre più problematico in particolare nel tratto prospiciente lo sbarramento del Serchio a Borgo a Mozzano e la viabilità alternativa tramite il Ponte di Calavorno non garantisce sicurezza della circolazione anche con riferimento al traffico pesante. Tale collegamento è estremamente necessario anche con riferimento agli interventi di protezione civile sia per collegarsi al COI di Piano di Gioviano che ben più importante per un eventuale evacuazione della popolazione".



"La previsione di tale realizzazione - conclude - è già prevista nel vigente piano strutturale comunale recentemente approvato. Per quanto sopra si richiede un incontro congiunto tra gli enti in indirizzo da effettuarsi con estrema urgenza stante anche l'attuale situazione contingente".