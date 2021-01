Bagni di Lucca



Dissesto delle strade di montagna, ancora segnalazioni dei cittadini

venerdì, 15 gennaio 2021, 18:58

di giuseppe bini

Il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca ha raccolto le segnalazioni dei cittadini, con tanto di documentazionhe fotografica, per testimoniare lo stato disastroso in cui versano alcune strade di montagna.



Granaiola, Monti di Villa, Pieve di Monti di Villa e Molin di Fronzola tra le località raggiunte ormai da strade divenute pericolose, al limite della praticabiltà.



"Ringraziamo i cittadini per la segnalazione - scrivono i consiglieri Lucchesi e Gemignani - e chi ha avuto la pazienza di inviarci le foto. Poi abbiamo anche noi, nuovamente, fatto un sopralluogo. Un disastro, come si nota dalle foto".



Poi il gruppo mette nel mirino l'operato dell'Amministrazione: "Non ci sono scuse. Non si può continuare a dare agli altri la colpa dei propri fallimenti amministrativi. Chi ha vinto, lo ha fatto anche promettendo alla montagna ogni cosa. Nascondersi dicendo che chi c'era prima ha lasciato debiti e contenziosi, è fin troppo facile e scontato".



"Anche perché chi amministra è da anni in Comune o come politico o come ex dipendente - prosegue caustico il comunicato, chiamando direttamente in causa il sindaco Michelini -. Chi si candida a governare lo fa sapendo anche che i problemi vanno affrontati e risolti. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro di opposizione.Chi invece ha la maggioranza, sarebbe il momento che cominciasse a governare il territorio. Si è perso fin troppo tempo".