Bagni di Lucca



Famiglia reduce dal Covid rimasta isolata e senza corrente: "Situazione vergognosa"

giovedì, 7 gennaio 2021, 19:04

L'Associazione Culturale Arciere è scesa in campo stamani (7 gennaio) portando aiuto ad una famiglia di Bagni di Lucca rimasta non solo isolata dalla neve ma anche senza energia elettrica.



"Una situazione vergognosa - afferma l'associazione - oltre che preoccupante considerando che i membri della famiglia sono reduci dal Covid, con un membro ricoverato nuovamente e dimesso appena una settimana fa, oltre che con due bambini piccoli".



Arciere ha quindi provveduto ad inviare tramite i suoi militanti almeno un generatore elettrico e del carburante, così da poter far ripartire il riscaldamento, il frigo e le luci della casa, al buio ed al freddo ormai da due giorni.



"Per raggiungere l'abitazione - racconta l'associazione - è stato necessario sia l'utilizzo di un mezzo fuoristrada sia fare un tratto a piedi con generatore e carburante portati a braccia, una situazione surreale che ricerca i suoi responsabili tanto nell'amministrazione quanto nell'ENEL: in una zona montana, che proprio della montagna ha fatto il suo motore per il turismo e che vede proprio negli Appennini il suo "marchio di fabbrica", non è possibile che non si possa fare affidamento su una rete infrastrutturale elettrica in grado di resistere alla neve, così come non è possibile permettere che interi nuclei familiari vengano isolati".



Arciere chiede quindi che quantomeno l'amministrazione comunale si attivi per rendere finalmente praticabile la strada che porta alla casa e lancia un appello alla popolazione: "Chiunque sia in possesso di un generatore elettrico è invitato a scrivere alla pagina Facebook ( https://m.facebook.com/AssociazioneCulturaleArciere/ ) dell'associazione che si occuperà di portarlo a chiunque, tra le famiglie colpite, ne faccia richiesta, prendendosi a carico sia il trasporto che il recupero una volta finita l'emergenza".