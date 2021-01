Bagni di Lucca



Fondazione de Montaigne: "Contratto-ponte, amministrazione impegnata a cercare soluzioni"

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:20

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne, a seguito delle notizie che circolano sui social, interviene per fare chiarezza circa il rinnovo del contratto dei servizi.



"E' vero - esordisce il presidente Marcello Cherubini - che l'amministrazione ha proposto, alla scadenza del 31 dicembre, il rinnovo del contratto dei servizi per cinque mesi e cioè fino al 31 maggio 2021 e non per tre anni; è vero che per tale periodo l'amministrazione ha messo a disposizione solo esatti € 24.516,90 per garantire il funzionamento del servizio Biblioteca per 36 ore settimanali e per la gestione del Cimitero Inglese; è vero che la Fondazione dovrà corrispondere al comune un canone di affitto per l'uso degli immobili (Chiesa Inglese e Sede al Circolo dei Forestieri) per un canone mensile omnicomprensivo pari a € 1.538,00".



"E' vero anche - sottolinea Cherubini - che l'amministrazione si è formalmente impegnata a ricercare all'interno del contratto-ponte di cinque mesi le opportune soluzioni per ritornare alla triennalità del contratto dei servizi. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, dopo un attento esame del problema, all'unanimità ha preso atto della proposta dell'amministrazione deliberando nel contempo di realizzare all'interno dei cinque mesi parte degli eventi programmati per tutto il 2021, compatibilmente con le risorse a sua disposizione e alla grave incertezza del momento che si sta vivendo. Di questi eventi sarà data dettagliata notizia".



"La Fondazione - conclude il presidente - in questa delicata situazione garantisce comunque il consueto impegno intellettuale e organizzativo.”