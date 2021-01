Bagni di Lucca



Fondazione de Montaigne, il comune non rinnova il contratto di servizio

martedì, 5 gennaio 2021, 16:34

di giuseppe bini

Preoccupazione tra i cittadini per la prosecuzione dei servizi curati dalla fondazione, tra tutti la gestione della biblioteca, per il mancato rinnovo del contratto, sostituito temporaneamente da una proroga di cinque mesi.



Con la fine dell'anno è scaduto il contratto di servizio, ma chi si aspettava il consueto rinnovo triennale è stato deluso: l'amministrazione comunale ha optato per una proroga temporanea di cinque mesi, in attesa di far sapere le proprie decisioni in merito al futuro della fondazione stessa. A corredo della proroga è stata attribuita la somma di 24 mila euro (la fondazione per altro paga al comune 1.538 euro di fitti), che serviranno per la gestione corrente, ovvero presumibilmente saranno assorbiti per intero dalla gestione della biblioteca e dalla manutenzione del cimitero inglese.



"Sembra che alla nostra amministrazione - tuona Un Futuro per Bagni di Lucca - piaccia lavorare in proroga (vedi Terme). Senza dare certezze. Con una apparente paura nel decidere. Apparente. Dalla nostra rappresentante nel consiglio direttivo della fondazione culturale Michel de Montaigne, Giada Giusti, ci giungono notizie sconfortanti e preoccupanti riguardo alla sussistenza della stessa e dei preziosi servizi svolti da tanta preziosa istituzione, voluta e creata nel 2008 dagli allora sindaco Giancarlo Donati e dall'assessore alla cultura Francesca Lucchesi e guidata per tutti questi anni, magistralmente, dal professore Marcello Cherubini".



"Tra i servizi svolti dalla Fondazione - spiegano i consiglieri Lucchesi e Gemignani -, spiccano la gestione della biblioteca, che è utilizzata da molti cittadini anche da fuori comune, la manutenzione del cimitero inglese, il suppporto all'università della terza età, la gestione dell'archivio storico, i corsi CTP, l'acquisto di libri per la biblioteca, la gestione del punto pass per gli utenti (il computer con internet per fare ricerche ed altro). Come mai è stato deciso di fare una proroga di 5 mesi e non andare al rinnovo del contratto di servizio nei tre anni consueti o fare almeno, almeno, una proroga annuale?"



"Cosa accadranno alla Fondazione e ai relativi servizi che la stessa svolge - prosegue Un Futuro -, se non si trovano almeno per finire l'anno, altri 34.000 euro? Senza considerare che la Fondazione De Montaigne, collabora anche per organizzare la stagione di prosa e il Teatro della Scuola. Senza contare i numerosi eventi organizzati negli anni quali concerti, gionata del laureato, pubblicazioni, convegni, restauri delle tombe monumentali al cimitero inglese? Si. Lo ribadiamo. Siamo proccupati per il futuro di questa Istituzione che tanto ha dato e da per il nostro territorio e oltre. Si. Lo ribadiamo. Siamo preoccupati per la superficialità dell'amministrazione. O arriveranno risposte concrete a breve, e buone nuove, o porteremo, come sempre, anche questa questione in consiglio comunale".



Sulla questione si è espresso anche l'ex vice sindaco Vito Valentino, che con la sagacia che lo contraddistingue ha dichiarato: "Forse la spiegazione più semplice è che non c'è... una lira o meglio un euro. Pareggio di bilancio? Moriremo tutti... pareggiati. "De castratio testicularum". In latinorum trattandosi della dotta Fondazione... Ehm..".