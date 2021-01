Bagni di Lucca



Frane, strade chiuse e famiglie isolate: il bilancio del maltempo a Bagni di Lucca

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:09

Interventi giorno e notte, ma non sembra bastare mai. Impossibile risolvere tutti i disagi, i quali aumentano incessantemente con il passare delle ore, causati dalla neve e il prolungato maltempo dei giorni passati.

Si contano molteplici frane, la più grave a Benabbio, sulla strada che porta a Belvedere: uno smottamento a valle ha costretto il sindaco a chiudere la strada. Sono attualmente isolate tre famiglie, due agriturismi e tre aziende agricole e non c'è una viabilità alternativa. L'intervento di ripristino è necessario e importante.

Anche la strada che porta alla località Riolo è interrotta da uno smottamento a monte: la viabilità è adesso a senso unico alternato. Stesso scenario sulla strada per Brandeglio, con il cedimento di un muro a valle.

La strada per la Controneria è anch'essa interessata da un cospicuo smottamento e il disagio coinvolge diverse frazioni.

Il repentino intervento del comune, con la ditta incaricata, ha permesso la messa in sicurezza della frana per quanto possibile, ma il maltempo continua a smuovere materiale e la strada è a rischio di una nuova chiusura.

La neve è scesa copiosa in tutte le frazioni del comune, la quale, oltre a occupare le strade, ha anche appesantito le piante, tanto da creare degli impedimenti imponenti, complici anche le prolungate precipitazioni che si sono verificate nell'ultimo periodo.

Critica la situazione da Granaiola fino a Montefegatesi, dove è incessante il lavoro di taglio piante e di spalatura.

La sede stradale risulta ingombra di piante anche per Lucchio, Vico, Brandeglio, Lugliano e San Cassiano.

Sono ancora in corso gli interventi per liberare gli accessi che risultano sempre bloccati per raggiungere Albereta e Croce a Veglia. Qui sono presenti diverse attività agricole con animali che necessitano di essere raggiunte.

Come se non bastassero piante e neve, sono stati moltissimi i danni sulla linea elettrica. L'elettricità è tutt'ora assente per più di 300 unità in Val di Lima, San Cassiano e le Valli. Incessante il lavoro delle squadre dell'Enel per ripristinare il servizio. Speriamo che il prima possibile tutte le unità vengano coperte. L'amministrazione comunale è in stretto contatto con Enel e stiamo cercando di far ripristinare il servizio il prima possibile.

"Bagni di Lucca - ha commentato l'amministrazione comunale -, a pochi giorni dell'inizio del 2021, ha già visto un dispiegamento di forze come mai prima d'ora per far fronte al maltempo: oltre ai dipendenti comunali, in azione ci sono 2 ditte esterne e l'Unione dei Comuni. Attivi gli spalaneve, gli spargisale e le diverse squadre di intervento per il taglio degli alberi lungo quasi tutte le viabilità. Un grazie importante va a tutti i cittadini che, volontariamente, hanno prestato il loro aiuto liberando passaggi ostruiti e segnalandoci situazioni di criticità. Grazie!"

"È stato un grande lavoro di squadra - conclude - con il quale si è cercato di fare il meglio possibile in una situazione di disagio che ha accomunato tutte le frazioni del territorio contemporaneamente. L'amministrazione ringrazia tutti i dipendenti, i lavoratori impegnati in questi giorni nelle attività di ripristino della viabilità e dell'energia elettrica, ma soprattutto i cittadini dell'intero comune, per le segnalazioni e per l'aiuto dato. Purtroppo il numero dei danni continua ad aumentare senza sosta".