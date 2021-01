Bagni di Lucca



Maltempo, ancora problemi per la viabilità a Benabbio e a Riolo

sabato, 2 gennaio 2020, 18:31

di giuseppe bini

Nelle ultime ore Enel è riuscita a ripristinare la corrente elettrica nella zona della Val di Lima, mentre preoccupano due smottamenti, che hanno portato alla chiusura della strada per Riolo e di quella per Benabbio che conduce a Belvedere.



"Rimangono da risolvere i danni - spiegano dal comune - causati alla linea elettrica che fornisce la zona delle Valli, gli interventi sono ancora in corso". Il lavoro è stato reso particolarmente difficile a causa del punto delle Strette di Cocciglia, dove diverse piante sono cadute sui cavi.



"Attualmente amministratori e tecnici - fanno sapere ancora dal comune - si stanno recando sulla strada per Riolo che risulta interrotta a causa di una nuova frana all’altezza del Molino di Fronzola. Inoltre è stata chiusa con ordinanza la strada che porta a Belvedere sulla strada per Benabbio a causa di uno smottamento a valle".

foto di Fiorenzo Recchia, pubblicata sulla pagina facebook "Benabbio"