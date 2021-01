Bagni di Lucca



Servizio civile alla Croce Rossa: otto posti al comitato di Bagni di Lucca

venerdì, 22 gennaio 2021, 08:40

Presso il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana, sono disponibili otto posti con il progetto “Con Voi ci Siamo Noi” del Servizio Civile Universale 2021.



Per aderire è sufficiente avere un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni ed è necessario inviare domanda attraverso il seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre il 15 febbraio.



Alle persone selezionate sarà riconosciuto un rimborso mensile pari a €439,50 per un periodo massimo di 12 mesi.

Al fine di espletare correttamente tutto l’iter di candidatura, è necessario avere attiva l’identità digitale SPID.



Per avere maggiori informazioni e consigli su come ottenerla, potete consultare il seguente link http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid .



Il Comitato rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al numero telefonico 0583805454 oppure all’indirizzo email bagnidilucca@cri.it.