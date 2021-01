Bagni di Lucca



Strada della Controneria chiusa per frana

martedì, 5 gennaio 2021, 09:46

di tommaso boggi

Il maltempo continua a colpire la Mediavalle e Garfagnana ormai divise rispettivamente tra temporali e neve fitta con danni e disagi per la popolazione.

L'ennesimo danno causato dal meteo è stato registrato stamattina a Bagni di Lucca con uno smottamento che ha portato alla chiusura della strada della Controneria, che già rimase bloccata in una situazione analoga nel marzo scorso e collega il comune della Mediavalle con gran parte delle sue frazioni.

La frana è avvenuta verso le ore 8 portando all'immediata chiusura della strada: "L'incarico per il lavoro è stato già dato – ha affermato il primo cittadino di Bagni di Lucca Paolo Michelini -. Prevediamo che la strada sarà libera in giornata, nonostante il momento difficile per colpa del terreno carico dell'acqua degli scorsi giorni e il meteo attuale che non aiuta la situazione. Nessuna frazione è stata comunque isolata" ha concluso il primo cittadino, accorso sul posto col vicesindaco Sebastiano Pacini per valutare i danni. La strada verrà riaperta con senso unico alternato appena terminati i lavori nel pomeriggio.