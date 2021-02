Bagni di Lucca



Assistenza alle famiglie, ancora attivo il servizio della Croce Rossa

mercoledì, 10 febbraio 2021, 19:34

Visto il protrarsi dell’emergenza pandemica, il comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana informa che è ancora operativo con il servizio Restoring Family Links.



"Questo servizio - spiega la CRI - consente di assistere le famiglie che desiderano ricevere notizie dai loro cari o che semplicemente sono alla ricerca di informazioni utili a rintracciare i loro congiunti, al fine di recapitargli un messaggio o un più caloroso videomessaggio".

Al fine di far comprendere a tutti come questo servizio viene espletato, il comitato di Bagni di Lucca ha realizzato un video che descrive in maniera dettagliata tutte le sue fasi, dalla richiesta fino al recapito del messaggio.



Per richiedere informazioni o attivare il servizio è sufficiente contattare la Centrale Unica di Risposta Nazionale al numero 800.065510, in alternativa è possibile inviare un SMS al 435 35 35 o chiamare il centralino al numero 0583 805454.



Gli operatori prenderanno in carico la richiesta e successivamente i volontari addetti si accorderanno con il richiedente.

Video Assistenza alle famiglie, ancora attivo il servizio della Croce Rossa