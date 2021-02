Bagni di Lucca



Brennero, il consiglio chiede all'unanimità un nuovo ponte sul Serchio

sabato, 20 febbraio 2021, 19:23

di giuseppe bini

Approvato un ordine del giorno riguardo la viabilità lungo la statale 12: il consiglio ribadisce il disagio per la popolazione e le attività di Bagni di Lucca, a seguito delle recenti frane che hanno portato alla chiusura della strada.



Nella seduta è emersa l'intenzione comune di chiedere la realizzazione di un nuovo ponte, tra Piano della Rocca e Fornoli, per porre fine alla situazione di estremo disagio che, in questa circostanza come in altre, investe la popolazone della Val di Lima.



“Portiamo all'attenzione una situazione molto difficoltosa, tutto il traffico si dirige verso il ponte di Calavorno con situazioni preoccupanti - ha dichiarato il sindaco Paolo Michelini -. Ricordo che una sera addirittura è stato chiuso per una prova di stabilità. Negli ultimi giorni sono stati presi impegni ben precisi: i tempi indicati da Anas erano di 15 giorni di lavori per completare i lavori alla Fontana di Chifenti".



"Sulla frana a monte i lavori sono iniziati - ha proseguito Michelini -, non potevano inziare prima per un problema di stabilità del versante. Anche qui sono necessari dai 15 ai 18 giorni lavorativi, con l’Anas che si impegna a lavorare anche il sabato e la domenica mattina. I lavori sono in corso: al termine la strada verrà riaperta a senso unico alternato".



Poi, in merito alla richiesta di realizzazione di un nuovo ponte: "Il 25 gennaio ho scritto una lettera, ma ad oggi non ho avuta riposta. Sulla a via del Brennero nel tratto che da Chifenti va alla Socciglia - ha precisato il sindaco -, Anas ha in mente un progetto da circa 5 milioni di euro, però siamo ancora sempre nelle indicazioni. Non ci nascondiamo: serve una scogliera o una deviazione sul fiume, se no il problema si ripeterà sempre. Ho chiesto una viabilità alternativa di collegamento tra Fornoli e Piano della Rocca. Sono stati fatti tanti ponti in Valle, Bagni di Lucca è rimasto senza. Per noi è essenziale questo collegamento".



Dopo un appassionato dibattito, alla fine maggioranza e opposizione hanno votato all'unanimità un ordine del giorno in cui si chiede ad Anas il rispetto delle tempistiche dei lavori e la necessità di realizzazione di un attraversamento del Serchio tra Fornoli e Pian della Rocca, e pertanto di chiede di iniziare uno studio di fattibilità.