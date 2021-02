Bagni di Lucca



Brennero, Un Futuro: "Chiediamo ad Anas tempi di intervento celeri"

lunedì, 1 febbraio 2021, 16:37

I consiglieri del gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca esprimono preoccupazione anche sulla sicurezza della viabilità alternativa, deviata tutta dal ponte di Calavorno: "Quando passa un camion sentiamo vibrare".



“Abbiamo tante preoccupazioni – commentano i consiglieri Gemignani e Lucchesi -. Ci sono ore di punta in cui sul ponte di Calavorno è impossibile transitare a causa del traffico. Chiediamo ad Anas che che abbia tempi celeri per la messa in sicurezza delle frane sul Brennero. Rilanciamo un’idea che è condivisa dal centrodestra e che e supprtata anche dalla nostra amministrazione, ovvero quella della realizzazione di un nuovo ponte dicollegamento tra Fornoli e Piano della Rocca. In campagna elettorale già parlavamo di questa infrastruttura necessaria per migliorare la viabilità, ma qualcuno ci dava dei pazzi visionari. Siamo contenti che adesso anche altri si siano allineati su questa proposta. Le amministrazioni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano devono chiedere con forza che venga realizzato questo ponte, considerato anche i numerosi che sono stati fatti sulla fondovalle. Le amministrazioni devono battere i pugni sul tavolo per velocizzare anche la riqualificazione del tratto di strada tra Chifenti e Socciglia, non dimentichiamoci del semaforo diventato ormai in monumento”.



“Quello di Calavorno è un ponte ormai vecchio - prosegue Un Futuro per Bagni di Lucca -. A noi questo ponte non da tanta sicurezza, spesso quando passa un camion sentiamo vibrare. Anche qui chiediamo che si intervenga verso le autorità preposte in maniera rapida in merito al monitoraggio del ponte. Chiediamo anche una maggiore presenza di vigili. La situazione pone la nostra valle e soprattutto il nostro comune (Bagni di Lucca, nda), ulteriormente tagliati fuori dal turismo e dalle opportunità di lavoro. Serve portare a compimento soluzioni concrete in maniera veloce”.



G.B.