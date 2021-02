Bagni di Lucca



Comunale di Ponte a Gaio in pessime condizioni, Un Futuro: "Faremo apposita interpellanza"

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:47

di giuseppe bini

I consiglieri comunali di opposizione Lucchesi e Gemignani hanno accompagnato per un sopralluogo alcuni esponenti, provinciali e regionali della Lega, raccogliendo le problematiche esposte dai cittadini.



Della comitiva hanno fatto parte i consiglieri provinciali della Lega Ilaria Benigni e Mirco Masini, il consigliere regionale Elisa Montemagni e il commissario di zona del partito Luigi Pellegrinotti, guidati come detto dagli esponenti di Un Futuro per Bagni di Lucca.



"Sono emerse diverse problematiche - riferiscono i consiglieri -. Alcune riguardano il comune, altre la provincia e altre la regione. Per ciò che riguarda noi consiglieri comunali (Lucchesi e Gemignani, nda), abbiamo appreso e constatato lo stato disastroso in cui versa la strada comunale tra Ponte a Gaio e Montefegatesi, che necessita di una urgente sistemazione. Faremo interpellanza al comune".



"Per quanto riguarda i consiglieri provinciali - prosegue la nota -, i cittadini hanno portato alla loro attenzione lo stato disastroso della strada provinciale 56 tra buche, alberi pericolosi, chiaviche chiuse, zanelle piene, guard rail svelti e molto altro. Faranno interpellanza in provincia sentendo anche altri colleghi".



"Riguardo invece alle problematiche su ENEL e Telecom - prosegue la nota -, molte delle 11 famiglie sono state per settimane senza corrente e senza telefono, il consigliere regionale Elisa Montemagni, se ne è presa carico e porterà tutto all'attenzione degli organi competenti. Abbiamo riscontrato la frustrazione dei cittadini, che ringraziamo per l'accoglienza, che si sentono abbandonati dalle istituzioni".



"Noi non li lasceremo soli - chiudono infine i consiglieri Lucchesi e Gemignani -. Abbiamo già fatto molti sopralluoghi e portato alla luce le varie problematiche e continueremo a farlo. Grazie a tutti coloro che oggi sono venuti con noi, in particolare ad Elisa Montemagni, sempre presente sul territorio e pronta ad ascoltarne le varie problematiche".