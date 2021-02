Bagni di Lucca



Degrado stradale: l'opposizione presenta apposita interpellanza

giovedì, 18 febbraio 2021, 18:14

di giuseppe bini

Il gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca ha protocollato un'interpellanza a risposta scritta inerente la situazone di degrado che investe la strada che da Montefegatesi porta a Ponte a Gaio, e quella che conduce in Albereta.



Le strade in oggetto sono state anche visitate nei giorni scorsi dai rappresentanti regionali della Lega, uno dei partiti, insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia, che sostiene il gruppo rappresentato in consiglio comunale da Laura Lucchesi e Claudio Gemignani.



"Le due strade risultano degradate - recita l'interpellanza -, piene di buche sia nelle parti bianche che nelle parti asfaltate, conchiaviche e zanelle intasate da terra e sassi, piccoli movimenti franosi e sassi sulla carreggiata, con numerose piante pericolanti ai lati, caduti acnhe durante le recenti nevicate".



"Chiediamo disapere - scrive Un Futuro er Bagni di Lucca -, se come detto in campagna elettorale lamministrazione intende mettere mano alle stesse (le strade in oggetto, nda), e chiediamo quindi di conoscere modalità e tempi di realizzazione".