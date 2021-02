Bagni di Lucca



Enel stanzia un milione per interventi a Bagni di Lucca

giovedì, 18 febbraio 2021, 18:29

di giuseppe bini

La cifra messa a bilancio riguarda il periodo 2021/2023, e rientra nella più ampia piattaforma di lavori previsti in Valle del Serchio, che vedono un ammontare totale di dieci milioni.



"I lavori scorsi - fa sapere l'amministrazione comunale - riguarderanno proprio quelle linee che più sono state interessate da disagi molto gravi durante il maltempo dei mesi scorsi".



Il programma dettagliato vede già nel marzo prossimo l'interramento della linea che interessa Ponte Maggio - Giardinetto e Limano - Casoli, per una cifra circa di € 450.000. Saranno sostituiti gli attuali tre cavi con quelli intrecciati, per una cifra circa di € 350.000, sulle linee Giardinatto - Vico Pancellorum e Villa - Gombereto.



Nelle località Ponte a Gaio e Margeglio saranno installati dispositivi di telecontrollo per l’individuazione dei guasti il più rapidamente possibile. Inoltre in questi giorni sarà attivata la linea interrata nuova nel tratto da via di Serraglia fino alla cartiera Pasquini.



"Ci auguriamo che queste migliorie - scrive il comune - possano evitare le complicate situazioni in cui ci siamo trovati questo inverno con moltissimi cittadini in seria difficoltà.

Chiaramente la realizzazione dei lavori comporterà dei disagi sia alla viabilità che alla linea elettrica, chiediamo a tutti di avere pazienza perché saranno disagi solo temporanei e in funzione di miglioramenti".



"Questi risultati sono veramente importanti - dichiara l'amministrazione -, e dimostrano la competenza di Enel che ringraziamo per il suo impegno. L’amministrazione crede nella serietà delle società che si occupano di servizi pubblici e rinnova la sua collaborazione a progetti congiunti per il bene di tutti".