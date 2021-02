Bagni di Lucca



Montemagni (Lega): "Orrido di Botri e Montefegatesi, disagi a livello di servizio elettrico e telefonico"

mercoledì, 17 febbraio 2021, 15:58

"In un recente sopralluogo presso la zona dell’Orrido di Botri e Montefegatesi che soffre da troppo tempo di vari disagi - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - avevamo, infatti, verificato l'esistenza di palesi disservizi relativi ad una discontinua erogazione dell'energia elettrica, forti difficoltà a telefonare con regolarità e conseguenti problemi di connessione alla linea internet."



"Per cercare di trovare una definitiva soluzione a tali criticità - prosegue il consigliere - ho quindi incontrato presso la sede del consiglio regionale, il dr. Sandro Vannini, difensore civico regionale."



"E' stata una chiacchierata molto proficua - precisa l'esponente leghista - e nel mio interlocutore ho trovato una persona molto attenta e disponibile ad impegnarsi, affinchè i residenti nella predetta area possano usufruire regolarmente di un servizio elettrico conforme alle quotidiane esigenze e di una funzionale linea telefonica."



"Nell'evoluto e tecnologico 2021 - conclude la rappresentante della Lega - abbiamo, infatti, ambedue convenuto, che non debbano più esistere situazioni di disagio come quelle che stanno patendo i cittadini della zona facente riferimento al comune di Bagni di Lucca."