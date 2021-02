Bagni di Lucca



Mulino di Burica, l'amministrazione: "Comprendiamo il disagio, stiamo facendo il possibile"

sabato, 6 febbraio 2021, 11:39

Sulla questione della frana in località Mulino di Burica, l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca si vede costretta a rispondere ai due consiglieri di minoranza Gemignani e Lucchesi.

"Cercheremo di chiarire l'iter che è stato avviato concretamente e comunicato nel tempo alla famiglia interessata senza proclami - esordisce l'amministrazione -. L'ultima frana che ha peggiorato la situazione della strada per la località Mulino di Burica è avvenuta nel novembre del 2019 e subito in questa occasione l'amministrazione ha segnalato la criticità, sia a valle che a monte in un progetto complessivo della zona, alla alla Regione Toscana - Servizio Protezione Civile".

"Il problema di stabilità della strada - sottolinea - è conosciuto da molti anni: negli ultimi vent'anni le varie amministrazioni che si sono susseguite vi sono intervenute. Oggi è evidente che non si può continuare sulla stessa linea ed è necessario un intervento strutturale che tenti di risolvere definitivamente il problema. Consapevoli che non si possa più operare con delle toppe e che l'intervento necessario è di ben più ambia portata, la giunta, con deliberazione n. 208 in data 30/12/2019, ha approvato un progetto definitivo di un importo di € 320.000,00".

"Di seguito - prosegue la giunta -, il giorno dopo l'approvazione, l'assessore Pacini ha provveduto a far inoltrare l'istanza di finanziamento alla regione all'interno del Documento Operativo Difesa del Suolo per l'anno 2020. Purtroppo in questa occasione il progetto non è stato finanziato, ma la richiesta di finanziamento è stata nuovamente inoltrato in data 29/12/2020, sempre nel D.O.D.S., per l'anno 2021 e ad oggi non sono ancora stati assegnati i contributi. Ma la problematica della strada del Mulino di Burica era già stata presente in considerazione prima della frana del 2019, visto i precedenti, con una deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 08/06/2018 con l'approvazione di un progetto di fattibilità tecnico. Anche quest'ultimo presentato per la richiesta di contributo al Ministero dell'Interno in riferimento al Decreto del 27/04/2018 per "interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico"; purtroppo tale contributo non è stato assegnato".

"Le iniziative dall'amministrazione non sono mancate - afferma l'amministrazione - e la famiglia interessata è sempre stata informata in modo diretto, purtroppo i tempi tecnici sono e rimangono lunghi, per questo come per ogni altro intervento di grande portata. Inoltre, visto che la soluzione non sarebbe stata immediata, alla famiglia interessata è stata anche offerta un'abitazione provvisoria in altra località in modo da evitarne l'isolamento, proposta che è stata rifiutata dalla famiglia composta da tre residenti stabili. Comprendiamo il grande disagio che sta vivendo la famiglia, l'amministrazione sta facendo il possibile per cercare di migliorare la situazione sul tratto di strada che da anni è soggetta a questi disagi".

"In questo caso di dissesto idrogeologico - specifica la giunta -, come negli altri che si sono verificati, l'amministrazione ha operato nel rispetto delle norme e per il bene di tutta la cittadinanza, cercando di non tralasciare nessuno. La richiesta di somme urgenza comporta sempre un'esposizione da parte dell'ente nel caso esse non vengano riconosciute dalla regione e quindi richiede un'attenta valutazione delle richieste. Niente può essere fatto a cuor leggero".

"Le minoranze - conclude - invece di strumentalizzare i disagi del cittadini per ottenere un pugno di voti nelle prossime elezioni locali, potrebbero sostenere le istanze di finanziamento inviate dal comune alla eegionale facendo pressione su i propri rappresentanti politici. Soprattutto da buoni aspiranti amministratori consultare gli atti sarebbe una buona pratica da adottare prima di fare proclami e allarmismi".