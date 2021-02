Bagni di Lucca



“Mulino di Burica, residenti abbandonati dal comune”

mercoledì, 3 febbraio 2021, 20:49

di giuseppe bini

I cittadini che abitano la località sono costretti a convivere con i disagi e le difficoltà dovuti a una frana avvenuta ormai nel lontano 2019.



Nel novembre 2019 la strada che porta alle abitazioni della località Mulino di Burica viene interrotta da una frana. I residenti da allora si sono rivolti più volte all’amministrazione comunale ma ancora oggi niente è stato fatto.



Il loro disagio è stato raccolto dal gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca. “Ci raccontano i residenti alcuni (solo alcuni) dei disagi che stanno vivendo – spiegano i consiglieri Lucchesi e Gemignani -. Innanzitutto devono raggiungere le abitazioni a piedi, lungo una strada tra l’altro priva di qualsiasi illuminazione. Hanno dovuto portare a casa la legna per scaldarsi tutto l’inverno con la carretta, non potendo arrivare con il trattore. Per portare la spazzatura al posto di raccolta devono fare circa 400 metri a piedi, percorrendo la strada (ricordiamo) priva di illuminazione. Così come la spesa, che sono costretti a percorrere la stessa distanza, portandola a mano”.



“Ci dicono che quando poi piove la situazione è ancora più difficile. Per non pensare poi – proseguono i consiglieri - se qualcuno si sente male ed ha bisogno di cure. Si sono rivolti ovviamente più volte al comune, sicuri di trovare comprensione o quanto meno la volontà di andargli incontro in qualche maniera, cercando di arginare il danno della frana in qualche modo. Invece niente, l’unica risposta è che la regione blocca i finanziamenti”.



“Poi vediamo che per altre frane i soldi arrivano in pochissimo tempo – sottolineano quindi i consiglieri Lucchesi e Gemignani -. Allora ci chiediamo: dove sta la differenza?”.