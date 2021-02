Bagni di Lucca



Passeggiate estive a Bagni di Lucca: fra arte, storia e paesaggio

sabato, 27 febbraio 2021, 15:21

Alla luce del grande successo della passata estate, il Comitato Culturale Tecnico Scientifico della Fondazione Michel de Montaigne e l'assessorato alla cultura del comune di Bagni di Lucca ripropongono per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 la seconda edizione delle 'Passeggiate Estive' a Bagni di Lucca fra arte, storia e paesaggio, alle quali potranno partecipare i turisti italiani e stranieri interessati, ma anche i concittadini curiosi di conoscere le peculiari bellezze del proprio territorio.



Quest'anno saranno apportate alcune novità in aggiunta agli itinerari della scorsa estate: la visita a una azienda artigianale specializzata nella produzione di figurine in gesso e la visita al paese di Benabbio con la sua trecentesca Chiesa di S. Maria Assunta, il suo splendido trittico e il museo di Arte Sacra che conserva pregevoli opere d'arte.



La partecipazione sarà gratuita, ma sarà necessario effettuare una prenotazione. I gruppi saranno costituiti da un massimo di 10 persone e saranno accompagnati dai giovani del C.C.T.S. della Fondazione Montaigne: Agnese, Giulia, Letizia e Pietro. Ogni singola passeggiata avrà la durata di circa due ore.



La prenotazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente fissato e scelto per la passeggiata, al seguente indirizzo e mail: fondazioneinfopasseggiate@gmail.com; o telefonando al 335-5821084.



Gli itinerari saranno i seguenti:



A: LE ANTICHE CASE DEL BAGNO ALLA VILLA, SOGGIORNO E LUOGO DI CURA DI PRINCIPI E POETI

punto di ritrovo: Chiesa Inglese

SABATO 26 GIUGNO h. 17.00

SABATO 31 LUGLIO h. 17.00

DOMENICA 8 AGOSTO h. 17.00

B: SULLE TRACCE DELL’OTTOCENTESCA COMUNITÀ INGLESE DI BAGNI DI LUCCA

punto di ritrovo: Cimitero Inglese (Parcheggio EuroMarchi)

DOMENICA 18 LUGLIO h. 17.00

SABATO 21 AGOSTO h. 17.00

C: PONTE A SERRAGLIO: L’OSPEDALE DEMIDOFF, IL BAGNO BERNABÒ E IL CASINO DEI

GIOCHI

Punto di ritrovo: Villa Fiori

DOMENICA 4 LUGLIO h. 9.30

SABATO 7 AGOSTO h. 17.00

DOMENICA 22 AGOSTO h. 9.30

D: TESORI D’ARTE NEL PAESE DI BENABBIO

punto di ritrovo: Corte Cesare Viviani

SABATO 10 LUGLIO h. 17.00

DOMENICA 1 AGOSTO h. 17.00

SABATO 28 AGOSTO h. 17.00

E: LABORATORIO ARTIGIANALE “ARTE BARSANTI”: REALIZZAZIONE E PITTURA A MANO

DI FIGURINE IN GESSO

punto di ritrovo: Laboratorio Arte Barsanti

DOMENICA 20 GIUGNO h. 9.30

DOMENICA 25 LUGLIO h. 9.30



Sarà adottato un protocollo anti COVID-19 consistente nella registrazione di ogni singolo partecipante, cui sarà effettuata la misurazione della temperatura con termoscanner, l'uso di mascherine e di igienizzanti.