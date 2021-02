Bagni di Lucca



Strada per San Cassiano, lunedì il via ai lavori

venerdì, 12 febbraio 2021, 17:58

di giuseppe bini

Un movimento franoso, localizzato nella zona che da Palleggio porta a San Cassiano di Controni, aveva portato alla chiusura precauzionale della strada.

"In questi giorni si sono susseguiti i sopralluoghi dei tecnici comunali - fa sapere l'amministrazione -, e della ditta incaricata dell'intervento. Salvo imprevisti, i lavori di pulizia del versante e messa in sicurezza inizieranno lunedì".



La strada era stata chiusa nella mattinata di mercoledì, in via precauzionale e temporanea.



Il comune intanto ha provveduto a raccomandare massima prudenza ai cittadini, in vista del maltempo previsto in questi giorni, che potrebbe portare problemi dovuti a vento, ghiaccio e neve.



Il comune ha predisposto le squadre per lo spargimento del sale, ma il meteo rimane incerto e le varie zone del comune potrebbero essere interessate da condizioni di rischio differenti.

"Per chi ancora non lo avesse attivato - avverte inoltre l'amministrazione -, esiste il servizio Alert System di informazione telefonica con cui vengono comunicate le allerta meteo più importanti".