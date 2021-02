Bagni di Lucca



Tenta di rubare al supermercato e minaccia l'addetto alla sicurezza: arrestato rumeno

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:06

Nella serata di sabato 6 febbraio, le volanti della questura di Lucca hanno arrestato un cittadino rumeno di 48 anni, Gug Aurel, residente a Bagni di Lucca, per tentata rapina impropria presso il supermercato Esselunga di viale Carlo del Prete a Lucca.

L'uomo, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, ha tentato di oltrepassare le casse con della merce non pagata e, scoperto dall'addetto alla sicurezza, ha opposto resistenza e lo ha minacciato.



Le volanti, prontamente giunte sul posto, hanno ricostruito l'accaduto e, d'intesa con il sostituto procuratore di turno, hanno proceduto all'arresto. Stamattina in direttissima è stato condannato all'obbligo di firma nel comune di residenza.