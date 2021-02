Bagni di Lucca



Un Futuro chiede l'apertura di uno sportello antiviolenza per le donne

venerdì, 26 febbraio 2021, 16:32

di giuseppe bini

Secondo le indagini elaborate dall'Onu e da altre agenzie di ricerca, nel mondo una donna su tre subisce violenza; anche in considerazione di questa dato Un Futuro per Bagni di Lucca chiede l'istituzione di uno sportello "rosa".

La prima causa di morte violenta delle donne, fra i 16 e i 44 anni, è la violenza che subiscono in famiglia o da uomini con i quali hanno stabilito legami affettivi, e i dati istat evidenziano che la violenza sulle donne è un fenomeno sommerso e strutturale e che sono in aumento i casi si violenze.



"Durante la prima chiusura totale a causa del Covid - recita la mozione presentata da Un Futuro per Bagni di Lucca -, da marzo a giugno, si è evidenziato un incremento del 119% di chiamate di denuncia da parte di donne che hanno segnalato casi si violenza domestica. Nel periodo marzo/aprile 2020, le chiamate al 1522 hanno registrato una forte crescita soprattutto nel Lazio e in Toscana. Nella nostra Regione, in particolare, il numero delle chiamate è pressoché raddoppiato: il numero delle chiamate valide sia telefoniche sia via chat, nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, è notevolmente cresciuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+ 71,7 %) passando da 13.424 a 23.071".



"A Bagni di Lucca non è attualmente presente uno sportello antiviolenza - scrivono i consiglieri Lucchesi e Gemignani -, il quale consentirebbe di avere operatori appositamente formati e preparati, dotati di competenze specifiche e professionalità, per offrire ascolto e sostegno in caso di violenza e maltrattamento a tutte le donne che lo richiedano, naturalmente a titolo gratuito. A Bagni di Lucca nel 2011 fu in realtà, in accordo con la allora amministrazione Donati, le farmacie comunali, e l'associazione Cristiana per la famiglia, aperto a Fornoli, che fungeva per tutta la Mediavalle e la Garfagnana, uno sportello di ascolto per donne vittime di violenza, a significare che già allora il problema era molto serio e preoccupante; considerando anche che a Gallicano c'è, oggi, una importante associazione che opera in questo senso e ha collaborato anche col nostro comune e le nostre associazioni, per la intitolazione di numerose panchine rosse, l'associazione Non Ti Scordar Di Te. Proprio l'associazione suddetta potrebbe essere coinvolta per l'apertura di uno sportello nel nostro comune, dando a disposizione uno dei tanti nostri spazi comunali".



Uno sportello d'ascolto antiviolenza metterebbe a disposizione gratuite consulenze psicologiche e legali ed eventuali possibilità di fruire di centri accoglienza nei casi dove l'allontanamento dal maltrattante sia urgente. A livello regionale tale argomento è stato portato avanti dai consiglieri Fantozzi e Petrucci di Fratelli d'Italia.



Il gruppo chiede quindi alla giunta comunale di "attivarsi nel più breve tempo possibile affinché venga attivato anche a Bagni di Lucca uno sportello "rosa" antiviolenza e per le donne vittime di violenza, magari attivandosi per trovare uno spazio che potrebbe essere anche in uno dei numerosi edifici del comune, con anche il reperimento di un contributo economico per un problema sociale di una rilevanza enorme".