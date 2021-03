Bagni di Lucca



Alla Pieve di Controne il ricordo di monsignor Adami

martedì, 2 marzo 2021, 13:58

di giuseppe bini

Si è tenuta sabato, nella splendida chiesa del paese della Controneria, la celebrazione per ricordare l'indimenticato monsignor Andrea Adami, nella ricorrenza del sessantesimo anniversario della morte.



Monsignor Adami è stato dal 1902 al 1950 pievano della Pieve di Controne, per poi essere nominato canonico della cattedrale di Lucca dall’arcivescovo Antonio Torrini. Nei lunghi anni da pievano è stato sempre figura di riferimento non solo per la professione della fede, ma anche parte integrante della vita dei suoi parrocchiani, spendendosi con generosità e dedizione per il bene della comunità.



In tempo di guerra si è prodigato con particolare coraggio nell’aiutare la popolazione, mettendo la canonica a disposizione degli sfollati, nascondendo persone ricercate dal regime e riuscendo a far cessare le crescenti razzie di cibo da parte delle truppe tedesche.



I parrocchiani gli hanno sempre dimostrato affetto e riconoscenza e anche dopo la nomina a canonico gli sono rimasti vicino, fino al momento della morte, avvenuta nel suo paese natale a Piazza di Brancoli.



Per suo espresso desiderio la salma riposa nel piccolo cimitero di Pieve di Controne.