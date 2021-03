Bagni di Lucca



Cambio di sede della polizia stradale, il comune non ci sta

sabato, 13 marzo 2021, 20:10

di giuseppe bini

In consiglio comunale il sindaco Michelini ha annunciato la decisione della prefettura, attivandosi immediatamente "per non perdere un presidio importante che abbiamo sul territoro dagli anni cinquanta".



La prefettura non ritirene più idonea l'attuale ubicazione con sede a Fornoli, e si sta attivando per dare il via alle manifestazioni di interesse, per trovare un'altra sede, più funzionale e vicina alle direttrici principali del traffico.



"Quello che mi fa preoccupare - ha spiegato il sindaco in apertura di consiglio -, è il fatto che la ricerca della sede non verrà aperta solo per Bagni di Lucca, ma a tutte le realtà territoriali della zona. Mi è stato riferito anche che l’istituzione della polizia a Bagni di Lucca aveva una sua logica all’inizio perchè la direttrice del traffico era Lucca-Abetone, mentre oggi è Lucca-Garfagnana".



"Ho fatto presente che avrei cercato una sede alternativa nel comune di Bagni di Lucca - ha proseguito Michelini -, e nel frattempo mi sono attivato: mi è venuta in mente la zona della scuola dove c’è la ex fabbrica del Danesi, ma purtroppo c’è il problema che va cambiata la destinazione d'uso, ma essendo a meno di 150 metri dal fiume non è possibile". Il sindaco ha quindi fatto sapere che incontrerà il prefetto, per confrontarsi aull'argomenrto, nella mattinata di giovedì.

"Mi sembra ovvio che ci siano delle grandi spinte politiche - ha tuonato l'ex sindaco Betti, attualmente sui banchi dell'opposizione -, che chiaramente tirano da una parte. Io sono qui a sollecitare tutto il consiglio comunale, cercando di portare i dati di fatto: Bagni di Lucca bene o male è baricentrica, è un punto nevralgico, un punto di unione tra la Garfagnana e la zona del pistoiese. Vediamo quali pressioni possiamo fare, tutti insieme, perché qui piano piano perdiamo ogni cosa".

Sulla stessa linea di Progetto Rinascimento, anche il gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca: "Sindaco, in questa battaglia noi siamo con lei - ha dichiarato il consigliere Gemignani -. Può portare la voce di tutto il consiglio comunale per non perdere questo importante presidio”.