Bagni di Lucca



Contagi in aumento, arriva l'ordinanza restrittiva del sindaco Michelini

domenica, 21 marzo 2021, 17:50

di giuseppe bini

Da domani (lunedi 22 marzo) in vigore un'ordinanza che prevede la chiusura dei giochi nei parchi pubblici, oltre alla rimozione delle sedute esterne dei pubblici esercizi.



Il numero dei contagiati da Covid 19 ha subito negli ultimi giorni una rapido incremento nella val di Lima, costringendo il sindaco Michelini, in accordo con la regione Toscana, ad emettere una prima ordinanza, mentre continuano ad essere particolarmente attenzionate le scuole.



L'ordinanza prevede prevederà la chiusura dei giochi nei parchi pubblici e il limite di una persona per ogni panchina pubblica. Le attività dovranno inoltre rimuovere ogni seduta rimasta di fronte ai propri esercizi. Sarà in vigore da domani, lunedì 22 marzo, fino al 6 aprile.



Per quanto riguarda le scuole: le due sezioni delle scuole dell’infanzia interessate da casi di positività, Fabbriche di Casabasciana e Ponte a Serraglio, sono plessi separati da altre sezioni e gli alunni, le loro famiglie e i loro contatti, sono in quarantena o in isolamento già da diversi giorni.



"E' stato convenuto - fa sapere il comune -, in accordo tra sindaco e regione di non chiudere per adesso altre scuole, continuando a monitorare quotidianamente la situazione. Il sindaco si incontrerà domani mattina con il dirigente scolastico, la regione e l’asl per ulteriori valutazioni".



"È importante non abbassare la guardia - ammonisce infine il comune -, limitare i propri contatti, evitare gli assembramenti e rispettare le regole utilizzando i dispositivi anticontagio".



Nel comune di Bagni di Lucca, ad oggi, risultano oltre 50 contagiati (9 nel solo bollettino di oggi), ed oltre 50 persone in quarantena.