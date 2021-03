Bagni di Lucca



Endometriosi, il comune accoglie la proposta dell'opposizione

martedì, 23 marzo 2021, 10:56

di giuseppe bini

lI comune di Bagni di Lucca sostiene la campagna “Road-Endo -Conosc-Endo” promossa dall’associazione Endometriosi FVG Odv, illuminando di giallo il Ponte delle Catene.



Il mese della consapevolezza su questa invalidante patologia torna anche nel 2021, per lanciare un messaggio importante: «nessuna si deve sentire sola!». E lo fa anche attraverso i social, con gli hashtag #LArtesilluminaxdonnendo e #illuminailmesedellendometriosi.



Marzo è appunto il mese scelto per la consapevolezza dell'endometriosi e l’arte, la storia e la cultura si illuminano di giallo a sostegno delle donne con l’endometriosi.



L’iniziativa raccoglie anche la proposta dei consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, de gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca, che hanno dimostrato la loro sensibilità al tema chiedendo al comune di partecipare all'iniziativa.



"L’amministrazione, e in particolare l’assessore Francesca Lenzarini e il consigliere Maria Barsellotti - si legge in una nota del comune -, è lieta di poter contribuire con un gesto di solidarietà verso le molte donne che soffrono di endometriosi e ancora lottano per un giusto riconoscimento".



l'endometriosi è una patologia invalidante che colpisce una persona su dieci: secondo i dati Istat, in Toscana, i soggetti in età fertile - dai 15 ai 49 anni - sono circa 745 mila, il 10% soffre di endometriosi. Parliamo di circa 75 mila ragazze e donne, una fetta importante della popolazione, ma nonostante questo, si parla ancora troppo poco di questo problema che in diversi casi limita significativamente la vita di chi ne soffre.



Dalla sera del 22 marzo, il Ponte delle Catene sarà illuminato di giallo.