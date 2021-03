Bagni di Lucca



Incuria del territorio: segnalazioni da Limano e Benabbio

martedì, 2 marzo 2021, 14:43

di giuseppe bini

Sollecitati dai cittadini, i consiglieri comunali della lista Un Futuro per Bagni di Lucca, che in consiglio siedono ai banchi dell'opposizione, hanno protocollato due distinte segnalazioni, a seguito di criticità riscontrate nelle due frazioni.

A Limano viene attenzionata la situazione in cui versa la strada denominata via del Solco, dove nella la prima parte, quella inghiaiata, "risultano alcuni punti scavati dall'acqua e dall'usura del tempo". Nella seconda parte, quella asfaltata, "sono presenti alcune buche e il recente asfalto a freddo messo per tapparne altre, risulta già in parte smosso".

Inoltre nel tratto finale della strada, vengono segnalate alcune acacie svelte, che potrebbero cadere da un momento all'altro.

Azioni di sistemazione vengono chieste all'amministrazione anche per la frazione di Benabbio. "Forte degrado e sporcizia della fontana al Solcopaccio - scrivono i consiglieri Lucchesi e Gemignani -, con chiaviche chiuse e conseguente appozzamento di acqua e formazione di ghiaccio, con la zona che risulta viscida, pericolosa e con asfalto sbriciolato".

I problemi delle chiaviche sembrano riguardare varie zone del paese, mentre in piazza alla Spina vengono segnalate crepe e buchi. Problemi di appozzamento d'acqua son riscontrati anche in piazza Primo Maggio.

"Davanti al civico 11 c, sul lato opposto della strada - segnala ancora Un Futuro per Bagni di Lucca -, si trova una chiavica già segnalata, aperta, che raccoglie le acque di un solco e ogni altro residuo, ma che non riceve l'acqua piovana della strada che invece si riversa nella stessa creando un fiume e in estate, grazie al ristagno, in quanto le acque dalla medesima scorrono via malamente, la presenza di molti insetti. La chiavica davanti l'imbocco per la ex scuola non raccoglie acqua ed emana cattivi odori; possibile mettere almeno un sifone a questa chiavica?".

Infine viene segnalata la situazione di abbandono in cui versa l'ex casa del fascio, oltre ad asfalto rotto (a causa dell'azione di uno spazzaneve) in via delle Valli davanti il civico 1.