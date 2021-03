Bagni di Lucca



Manutenzione strade, l'amministrazione ringrazia i cittadini volontari

venerdì, 5 marzo 2021, 14:41

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca ci tiene a ringraziare ancora una volta gli abitanti delle frazioni che hanno aiutato gli addetti del comune nella manutenzione delle strade.

"Cittadini delle frazioni di Granaiola, Pieve di Monti di Villa, Monti di Villa - afferma l'amministrazione - hanno manifestato al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini la loro disponibilità a dare una mano per la pulizia della zanelle nelle loro frazioni. Tutto questo é stato realizzato in due sabati ed ha visto una grande partecipazione di volontari, i quali sono stati supportati anche da un bob del comune".



"La pulizia delle zanelle - spiega - con cittadini volontari é stata realizzata anche a Campiglia Alta a San Cassiano. Per gli amministratori la collaborazione dei cittadini è un supporto importantissimo che fa molto piacere e che fa riscoprire anche il senso di comunità. Più c'è collaborazione e più ci sentiamo parte di una comunità unita".

"L'intervento - conclude - tutelerà il territorio e rappresenta un'opera di prevenzione a tutela della viabilità e della sicurezza per la mobilità dei nostri cittadini. L'intenzione dell'assessore Pacini sarebbe quello di pulire tutte le fossette del territorio comunale ma, purtroppo, la poca disponibilità di risorse non aiuta. L'amministrazione continuerà su questa linea a fare tutti gli interventi possibili su quanto più territorio possibile".