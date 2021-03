Michelini: "Bagni di Lucca zona rossa da mercoledì"

Altri articoli in Bagni di Lucca

domenica, 21 marzo 2021, 17:50

Da domani in vigore un'ordinanza che prevede la chiusura dei giochi nei parchi pubblici, oltre alla rimozione delle sedute esterne dei pubblici esercizi

giovedì, 18 marzo 2021, 16:03

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nel comune di Bagni di Lucca. Le letture, che interesseranno circa 5 mila utenze, sono iniziate martedì 16 marzo e si concluderanno entro il 15 maggio

mercoledì, 17 marzo 2021, 15:52

Sembra finalente arrivato il momento dell'inizo dei lavori per il nuovo plesso scolastico di Scesta, come ha avuto modo di chiarire l'assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini, in risposta scritta ad una interrogazione presentata dalla minoranza

martedì, 16 marzo 2021, 10:50

Con lo scopo di illustrare il procedimento di redazione del nuovo strumento urbanistico, il piano operativo comunale, l’amministrazione del comune di Bagni di Lucca organizza una video-conferenza aperta a tutti gli interessati

sabato, 13 marzo 2021, 20:10

La prefettura non ritirene più idonea l'attuale ubicazione con sede a Fornoli, e si sta attivando per dare il via alle manifestazioni di interesse, per trovare un'altra sede, più funzionale e vicina alle direttrici principali del traffico

sabato, 13 marzo 2021, 19:34

La delegazione azzurra guidata dal dt Paolo Benciolini e da Elena Bragastini, con la collaborazione e l'ospitalità di "Rockonda", a Bagni di Lucca, si sta allenando sulle acque del torrente Lima che presenta un buon livello e temperature miti e ideali per mettersi alla prova e testare ulteriormente equipaggi e...