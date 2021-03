Bagni di Lucca



Piano operativo, il comune organizza una video-conferenza

martedì, 16 marzo 2021, 10:50

Con lo scopo di illustrare il procedimento di redazione del nuovo strumento urbanistico, il piano operativo comunale, l’amministrazione del comune di Bagni di Lucca organizza una video-conferenza aperta a tutti gli interessati, ai cittadini, ai professionisti, agli operatori economici e alle associazioni, e che si terrà tramite piattaforma GoToMeeting, venerdì 26 marzo alle 18.



Nell’occasione verranno illustrate, dal responsabile del procedimento, dal garante per l’informazione e la partecipazione e dai progettisti, le principali fasi del procedimento amministrativo sin qui svolto, i principali contenuti del nuovo piano operativo, il programma per l’informazione e la partecipazione del garante.



Verrà inoltre presentato il Questionario on-line #ioparteciPO, iniziativa rivolta a tutta la popolazione, che potrà dare la voce a tutti coloro che vogliono partecipare e contribuire attivamente al governo del territorio, portando le loro conoscenze e le loro idee utili alla formazione del piano operativo.



Nel corso della presentazione pubblica, sarà possibile rivolgere domande per scritto ai relatori, tramite la chat disponibile sulla piattaforma; compatibilmente con i tempi a disposizione, alla fine dell’illustrazione si provvederà alle risposte e al dibattito. L’evento verrà video-registrato e sarà reso disponibile all’interno del sito dedicato al piano operativo, per poter essere visionato da chiunque nei giorni successivi.



Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro il giorno giovedì 25 marzo 2021, al seguente link, raggiungibile anche attraverso il sito del comune: https://docs.google.com/forms/d/1RaNKm_FgyGsdPtEWdfmnAcreZGVvJrI0fNf2bbDy7vo/edit?usp=sharing



Gli interessati che procederanno all’iscrizione riceveranno nell’immediato una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. Successivamente, il giorno precedente o il giorno stesso dell’evento, riceveranno un’altra e-mail contenente il link da utilizzare per accedere alla video conferenza e le istruzioni tecniche necessarie.



Per poter partecipare all’evento è necessario disporre di un PC, di un tablet o di uno smartphone dotati di connessione internet, oppure è possibile ottenere un numero telefonico per poter seguire la conferenza tramite telefono.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’U.O. Edilizia privata ed urbanistica del comune di Bagni di Lucca al tel. 0583809909 oppure tel. 0583809958 oppure all’indirizzo e-mail

urbanistica@comunebagnidilucca.it.



Si ricorda che è veramente importante il contributo di tutti, pertanto auspichiamo la vostra partecipazione all’evento programmato; purtroppo a causa della pandemia non è possibile svolgere assemblee pubbliche in presenza, pertanto la videoconferenza al momento è l’unica modalità possibile.