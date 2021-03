Bagni di Lucca



Reinserimento sociale delle vittime di violenza, 'Un Futuro' presenta una mozione

venerdì, 5 marzo 2021, 19:54

di giuseppe bini

Come ogni giorno la cronaca ci informa sono in aumento i dati relativi alla violenza sulle donne, che sempre più spesso sfociano in sconvolgenti femminicidi. Sul tema si registra la sensibilità del gruppo 'Un Futuro per Bagni di Lucca', che prova a coinvolgere l'attenzione della maggioranza.

Un dato pubblicato da Regione Toscana evidenzia che nell'ultimo anno di osservazione sono circa 3700 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza. I dati rilevano altresì la difficoltà di reinserimento nel tessuto sociale delle donne che hanno trovato il coraggio di denunciare, e che per un periodo sono state ospitate nelle case rifugio.

I consiglieri Lucchesi e Gemignani chiedono l'impegno del sindaco affinchè si "dia il via ad un percorso che favorisca il reinserimento nel tessuto sociale ed economico di donne vittime di violenza, e vengano destinate alcune abitazioni di edilizia residenziale pubblica, o altre forme di edilizia sociale, alle donne vittime di violenza".

"Si sostenga e promuova percorsi di formazione delle donne vittime di violenza - recita la mozione - e si incentivi politiche di inserimento attivo per chi si trova ad aver vissuto esperienze di violenza; si sensibilizzi le imprese alle assunzioni di coloro che escono dalle case rifugio, incentivando le misure di sostegno alla genitorialità".

Nella mozione si chiede inoltre l'stituzione all'interno del comune della figura del garante per la tutela delle vittime di vioelnza, come già avviene in altre realtà.

"Si includano le donne vittime di violenza - chiude infine la mozione di Un Futuro per Bagni di Lucca - che hanno intrapreso un percorso di protezione nei centri antiviolenza, sperando che, a seguito di un'altra mozione da noi presentata, venga istituito tale centro nel nostro Comune, tra le categorie destinatarie di agevolazioni nell'inserimento lavorativo ed abitativo.