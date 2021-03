Bagni di Lucca



Scuola di Scesta, Pacini: "Entro fine mese l'inizio dei lavori"

mercoledì, 17 marzo 2021, 15:52

di giuseppe bini

Sembra finalente arrivato il momento dell'inizo dei lavori per il nuovo plesso scolastico di Scesta, come ha avuto modo di chiarire l'assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini, in risposta scritta ad una interrogazione presentata dalla minoranza.



"L’inizio dei lavori è previsto per il corrente mese di marzo - ha riepilogato l'assessore Pacini -. La gara d’appalto per l’affidamento dei lavori era fissata per il 17 marzo 2020, rimandata poi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La gara si è quindi svolta nel mese di maggio, con aggiudicazione dei lavori datat poi con determina del il 25 maggio 2020. A seguito dell’approvazione di variante al regolamento urbanistico ed al piano strutturale di cui alla delibera del consiglio comunale del 10 febbraio 2020, con la quale è stata ampliata l’area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione per il nuovo plesso scolastico, è stata apposita variante al progetto, per lo spostamento del nuovo edificio di circa 5 metri verso l’interno, con conseguente miglioramento dall’accesso al nuovo edificio".



"Attualmente - prosegue l'assessore - è in corso di esecuzione l’intervento di spostamento della linea elettric, che impedisce l'esecuzione dei lavori, da parte di Enel. Completati questi lavori possono essere avviati i lavori veri e propri”.



L'interpellanza, in cui si chiedeva chiarimenti in merito alla situazione di inizio lavori della scuola, era stata presentata dal gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca.

Come ricordato anche dell'assessore Pacini, il progetto relativo ai lavori di rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico di Scesta ammonta a complessivi 2 milioni e 152 mila euro.