Bagni di Lucca



Scuola di Scesta, ufficialmente iniziati i lavori

lunedì, 29 marzo 2021, 15:30

di giuseppe bini

Si è aperto ufficialmente il cantiere che porterà, nel giro di 426 giorni (durata contrattuale di consegna lavori), alla realizzazione del nuovo plesso scolastico di Scesta, che accoglierà infanzia e primarie in una struttura moderna e sicura, costruita su misura per le esigenze didattiche di alunni e insegnanti.



"Sarà una scuola centrale per la val di Lima - ha commentato il vice sindaco Sebastiano Pacini -, che comprende buona parte delle frazioni del comune, da Brandeglio in poi e compresa tutta la Controneria".



"Si tratta di una scuola inoltre con una superficie periferica esterna importante, ad esempio a Fornoli abbiamo dovuto ridurre gli spazi esterni per i bimbi, a causa della costruzione della nuova palestra. A Scesta, grazie all'estensione esterna, questi problemi non si presenteranno. Anzi, su Scesta abbiamo già in programma di provare a reperire futuri finanziamneti per la costruzione di strutture mobili, tipo gazebo, per consentire anche la didattica in esterno".



All'apertura ufficiale del cantiere, avvenuta questa mattina, erano presenti il sindaco Michelini, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Pacini, i consiglieri Barsellotti e Salotti, e l'ingegnere del comune di Bagni di Lucca.



"Costruiamo il futuro di Bagni di Lucca investendo anche sulle periferie - recita infine una nota del comune -. Un coraggioso investimento sul futuro in montagna".



L'importo totale dei lavori ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro.