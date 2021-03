Bagni di Lucca



Tornato a nuovo il campetto di San Gemignano di Controne

sabato, 6 marzo 2021, 17:51

di giuseppe bini

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca ha ultimato da alcuni giorni i lavori di rifacimento del campetto in sintetico della piccola frazione della Controneria.



ll campetto fu realizzato anche grazie all'attività e alla fattiva collaborazione dei paesani, ma fu duramente colpito dalla tempesta di vento del 5 marzo 2015, e da quel giorno divenne praticamente inagibile.



L'amministrazione guidata dal sindaco Michelini aveva messo a bilancio, in un primo momento, la cifra di 12.500 euro, dovuta poi ridurre a seguito di altre sopraggiunte emergenze, come ebbe modo di spiegare l'assessore Giambastiani durante un consiglio comunale.



I lavori, che hanno di fatto riportato a nuova vita il campetto, hanno riguardato anche la risistemazione della zona perimetrale, per uno stanziamento totale di circa 13.000 euro. Come ha avuto modo di evidenziare il comune, adesso "i ragazzi possono finalmente tornare ad usufruire di questo importante luogo di sport e socializzazione".



Un punto di ritrovo per i ragazzi della Controneria e non solo, che possono di nuovo usufruire di un importante spazio aggregativo, abbandonando per qualche ora, fortunatamente, telefonini e play station.



Un lavoro realizzato che, come si può vedere dalle foto, si può toccare con mano.



Foto realizzate da Terence Bini.