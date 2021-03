Bagni di Lucca



Tutela della lingua italiana: arriva la mozione suggerita da Fratelli d'Italia

martedì, 30 marzo 2021, 16:39

di giuseppe bini

In sostanza si chiede l'utilizzo esclusivo della lingua italiana per quanto riguarda gli atti pubblici del comune, bandendo quindi ogni forma di "inglesismo". La mozione è stata protocollata dal gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca.



Sull'onda delle celebrazioni per il settimo centenario della morte del padre della nostra lingua, Dante Alighieri, Fratelli d'Italia intende mettere in campo azioni a tutela e difesa della stessa, purtroppo invasa da "inglesismi" di ogni genere.



"La lingua italiana rappresenta l'identità della nostra Nazione - si legge nella mozione presentata dai consiglieri Lucchesi e Gemignani-, il nostro elemento unificante e il nostro patrimonio immateriale più antico, e quindi deve essere opportunamente tutelato e valorizzato; l’uso sempre più frequente di termini in inglese è diventata una prassi comunicativa mortificante per il nostro patrimonio linguistico e culturale".



Secondo le ultime stime, infatti, dal 2000 ad oggi il numero di parole inglesi confluite nella lingua scritta italiana è aumentato del 773%: quasi 9.000 sono gli anglicismi attualmente presenti nel dizionario della Treccani su circa 800.000 tra lemmi ed accezioni. Da un confronto tra gli anglicismi registrati nel Devoto Oli del 1990 e quello del 2017, si è passati da circa 1.600 a 3.500 degli stessi, con una media di introduzione di 74 all’anno.



Sul tema, anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un suo discorso del 12 marzo scorso, ha avuto modo di lanciare una quanto mai significativa frecciata, e mentre utilizzava termini inglesi quali smart working e baby sitting, ha esclamato: "Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole in inglese!".



E altresì da considerare che già con l’approvazione della mozione 1/00278 il Governo si impegnava "ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a tutelare e valorizzare la lingua italiana, quale grande patrimonio nazionale, e a garantirne e promuoverne l'utilizzo pieno e corretto a partire dalle istituzioni pubbliche, nazionali e locali".



La mozione, suggerita da Fratelli d'Italia, partito che sostiene il gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca, che a sua volta ha portato avanti la proposta, mira ad impegnare il sindaco e la giunta a garantire l’utilizzo esclusivo della lingua italiana negli atti pubblici riguardanti il comune di Bagni di Lucca.