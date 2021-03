Bagni di Lucca



'Un Futuro' chiede di partecipare alla giornata per l'endometriosi

mercoledì, 10 marzo 2021, 21:56

di giuseppe bini

Il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca propone al sindaco di aderire all'iniziativa dedicata alle donne, con l'illuminazione di colore giallo di un monumento simbolo del comune.



L'iniziativa viene portata all'attenzione dai consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, ed è volta a sensibilizzare la popolazione riguardo alle problematiche dell'endometriosi, malatia subdola e spesso invalidante, di difficile individuazione e diagnosi, purtroppo ampiamente diffusa tra le donne in età fertile (si stima che una donna su dieci ne sia affetta).



"Si traterebbe - spiegano i consiglieri - di partecipare ad una "call to action", promossa su tutto il territorio italiano, per cui si chiede in data 21 marzo 2021 di illuminare di giallo un monumento o più, del nostro comune: magari la facciata del palazzo comunale nel Capoluogo, del Casinò a Ponte a Serraglio, del Ponte delle Catene a Fornoli".



La data scelta è il giorno in cui si svolge solitamente il Worldwide Endomarch, organizzata in 55 capitali del mondo. L'edizione italiana della marcia viene organizzata da otto anni da Team Italy e si svolge a Roma: quest'anno, come lo scorso anno, a causa del Covid-19, si svolgerà solo in forma virtuale.



"Sarebbe particolarmente importante - dicono convinti iconsiglieri di Un Futuro per Bagni di Lucca-, poter dare un forte messaggio simbolico e visivo attraverso l'azione richiesta. Più in generale, sarebbe sempre importante che il comune, inteso come comunità, partecipasse a tutte le iniziative che vedono coinvolte, oltre alle donne, molteplici tematiche".



L'endometriosi è una malattia ginecologica cronica che colpisce 1 donna su 10 in età fertile. in Italia soffrono di endometriosi circa tre milioni di donne, 176 milioni in tutto il mondo. La causa è ancora sconosciuta e nel 20% dei casi è asintomatica. Tante le star internazionali che stanno portando all'attenzione pubblica le problematiche e le invalidità che la malattia può generare, da Whoopi Goldberg a Susan Sarandon, da Jenny McCarthy a Emma Roberts.