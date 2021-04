Bagni di Lucca



"A Bagni di Lucca casi numerosi, sì, ma circoscritti. Non si faccia allarmismo"

giovedì, 15 aprile 2021, 18:00

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca interviene sulla situazione legata al Covid nel suo comune e risponde ai consiglieri di minoranza, invitandoli a non fare allarmismo.



"Riguardo le proposte che parte dell'opposizione riporta sulla stampa e riferite alla situazione covid-19, senza peraltro informarsi sul reale stato delle cose - esordisce -, l’amministrazione di Bagni di Lucca ci tiene a precisare che il sindaco e tutti gli organi competenti, con tutti i dati alla mano, hanno e stanno costantemente facendo tutte le valutazioni del caso. Utilizzare i mezzi stampa per fare valutazioni grossolane e allarmismo è un comportamento che la maggioranza non condivide assolutamente".

Il sindaco Paolo Michelini, in particolar modo, precisa che: “Da come abbiamo potuto valutare dai dati dei contagi forniti dall’Asl, i casi a Bagni di Lucca sono stati numerosi sì, ma fortunatamente circoscritti, ovvero tutti individuati ed accertati. Rispettando i comportamenti prescritti, ad oggi non si prevedono focolai di contagi. In alcuni casi si sono verificati dei comportamenti scorretti, che però sono stati prontamente segnalati alle autorità in modo da essere bloccati”.

"Seguendo i numeri dei contagiati - prosegue l'amministrazione -, si è inoltre notato che i positivi aumentavano in proporzione alla diminuzione delle quarantene in quanto riferiti a contatti o a familiari positivi già in quarantena. Dopo un periodo iniziale dove il sindaco ha richiesto e concordato con la regione Toscana l'attivazione di una zona rossa comunale, da alcuni giorni non ci sono nuovi casi e siamo rientrati nei parametri come la maggioranza dei comuni toscani. La terza ondata è stata per la maggior parte dei casi una conseguenza diretta dei contagi avvenuti all’interno di una scuola dell'infanzia peraltro privata e hanno quindi coinvolto interi nuclei familiari".



"Finalmente oggi - sottolinea l'amministrazione comunale - i dati dell’Asl segnalano un dato positivo nella terza ondata: il numero dei guariti supera quello dei positivi ed i parametri dei nuovi casi settimanali sono rientrati ampiamente sotto la soglia dell'attenzione. Ovviamente il sindaco, i responsabili sanitari e regionali, hanno valutato attentamente ogni possibilità. Ormai da un anno ogni scelta dell’amministrazione viene attentamente valutata più e più volte, consapevoli che ogni scelta ha conseguenze molto importanti sulla salute dei concittadini e anche le loro attività".

"Si ritiene doveroso non fare sensazionalismo o allarmismo - conclude -, sopratutto da parte dei rappresentanti delle istituzioni, che devono essere punto di riferimento per tutta la comunità".