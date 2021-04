Bagni di Lucca



Alla ricerca delle proprie origini: in arrivo la nuova edizione di "Pieve di Controne"

martedì, 27 aprile 2021, 19:13

di giuseppe bini

Annunciata per questa estate la terza edizione (in italiano) del libro "Pieve di Controne" di Elio Carlotti: contiene non solo la storia della parrocchia, ma alberi genealogici risalenti fino al 1500, di oltre 50 famiglie.



Ann Barsi sta infatti lavorando alla nuova edizione, dopo che quella del 2012 (la seconda) fece registrare la vendita dell'intero numero di copie. Il ricavato della vendita del libro aiuta la parrocchia di Pieve e chi cerca le proprie radici.



Questa nuova edizione si prefigge di includere più pagine dedicate alle varie famiglie: quindi chiunque abbia una storia da raccontare può interessarsi a prendere una pagina nel libro, contribuendo a rendere il libro più personale, con storie individuali del paese, raccontato attraverso la storia delle vite dei discendenti. La "Pagina Famiglia" in pratica è la storia di una famiglia, con un albero genealogico, foto e storie di vita nel paese.



I cognomi inclusi sono: Alderigi, Angeletti, Antoni, Bacci, Barsanti, Barsi, Barsotti, Bartolomei, Bastiani, Biagi, Buonamici, Brunicardi, Di Nino, Giuliani, Giannini, Giurliani, Lippi, Lucchesi, Magnani, Marchetti, Marchi, Moriani, Nicolai, Petri, Pierotti, Silvestri, Taliani, Tei e Tomei.



Chi ha un antenato rintracciabile dalla parrocchia di Pieve di Controne, è sempre in tempo ad acquistare una "Pagina Famiglia", contattando i seguenti recapiti: Ann Barsi - redattore “Pieve di Controne - 3a Edizione”, e-mail: abarsi@verizon.net.