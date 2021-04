Bagni di Lucca



Assistenza familiare: 'Un Futuro' prova a smuovere le acque

mercoledì, 14 aprile 2021, 15:29

di giuseppe bini

La missione sembra impossibile, ovvero far arrivare la propria voce dalla cittadina termale fino al Parlamento, ma il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca non sembra temere i muri istituzionali e le barriere burocratiche, e con apposita mozione accende le luci sulla figura dell'assistente familiare.



In sostanza si parla del riconoscimento della figura dell'assistente familiare (il familiare che occupa un ruolo informale di cura, supporto, vicinanza del malato o bisognoso e si impegna nelle attività quotidiane di cura alla persona in oggetto) e della sua tutela normativa, economica e previdenziale. A differenza di altri ordinamenti europei, nel nostro ordinamento giuridico, nonostante vi sia stato un primo riconoscimento nell'articolo 1 comma 255 della legge 205 del 2017 introdotta nella legge di bilancio 2018, la figura dell'assistente familiare continua a non essere tutelata. Ad oggi, gli assistenti familiari sono in attesa del destino che il Parlamento vorrà dare al disegno di legge 1461, recante "Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare".

Nella mozione si prende atto delle "difficoltà che molte famiglie italiane si trovano ad affrontare a causa delle mancate tutele normative concernenti la figura dell'assistente familiare; delle difficoltà patite dagli assistenti familiari in questo periodo di emergenza, senza che abbiano ricevuto alcun "ristoro", proprio per mancanza di un riconoscimento come figura economico/sociale, determinante e indispensabile per la vita delle persone con disabilità non autosufficienti".

I consiglieri Lucchesi e Gemignani ritengono dunque "fondamentale l'obiettivo di giungere ad una soluzione normativa che passi attraverso il miglioramento e l'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge attualmente fermo in parlamento, riconoscendosi nelle politiche a favore del mondo della disabilità e volendo proseguire sulla linea di una concreta tutela delle famiglie anche sul territorio del proprio comune".

"Chiediamo di impegnare sindaco e giunta - recita infine la mozione presentata da Un Futuro per Bagni di Lucca -, a chiedere ai due rami del Parlamento di addivenire al più presto al riconoscimento della figura dell'assistente familiare nonché a una sua tutela normativa, economica e previdenziale, accelerando l'iter di approvazione del disegno di legge attualmente in discussione al Senato della Repubblica e recependo i correttivi proposti dalle associazioni degli assistenti familiari e introdotti sottoforma di emendamenti. Si chiede inoltre di mettere a parte il consiglio comunale della missiva inviata al Parlamento".