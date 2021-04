Dietro-front degli iscritti che avevano restituito la tessera. Il Pd: "Doveroso chiarirsi"

Altri articoli in Bagni di Lucca

domenica, 18 aprile 2021, 13:34

Nel pomeriggio di ieri, al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, si è svolto un flashmob omaggio a Dante, che ha coinvolto gli addetti ai lavori del mondo dell’arte e della cultura

venerdì, 16 aprile 2021, 16:08

I rappresentanti di Forza Italia Mediavalle intervengono sulla questione viabilità, a seguito di un sopralluogo nella zona dellla recente frana che ha interessato la provinciale Ludovica

giovedì, 15 aprile 2021, 18:00

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca interviene sulla situazione legata al Covid nel suo comune e risponde ai consiglieri di minoranza, invitandoli a non fare allarmismo

giovedì, 15 aprile 2021, 17:40

Yamila Bertieri, per "Orgoglio Comune" (Borgo a Mozzano) e Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, per un "Futuro per Bagni di Lucca", accolgono con entusiasmo la notizia sull'approvazione del progetto esecutivo per l'intervento del Ponte delle Catene

mercoledì, 14 aprile 2021, 15:29

La missione sembra impossibile, ovvero far arrivare la propria voce dalla cittadina termale fino al Parlamento, ma il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca non sembra temere i muri istituzionali e le barriere burocratiche, e con apposita mozione accende le luci sulla figura dell'assistente familiare

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:44

In questi giorni alcuni volontari della Croce Rossa del Comitato di Bagni di Lucca stanno lasciando nella cassetta postale una lettera per il tesseramento 2021