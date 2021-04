Bagni di Lucca



Domenici (FdI) denuncia il degrado al cimitero di Corsena

domenica, 11 aprile 2021, 20:01

di giuseppe bini

"Una situazione che farà schifo a molti - ammonisce il rappresentante di Fratelli d'Italia -: abbiamo trovato profilattici, siringhe, bottiglie e tampax; insomma indifferenziato abbandonato a tutto spiano".



Il sopralluogo è stato fatto insieme al consigliere comunale di Un Futuro per Bagni di Lucca, Claudio Gemignani che rimarca come "il piazzale risistemato dall'amministrazione Contrucci, con tanto di staccionata, lampioni e scarichi, versa in condizioni pietose".



"La notte in questa zona - denuncia Manuele Domenici -, nonostante le restrizioni in atto, c'è sempre un via vai di macchine, e di questo fatto sono state avvisate anche le forze dell'ordine. Purtroppo questa zona ormai è diventata terra di nessuno".



"Tutta l'area (zona antistante il cimitero, nda) è in degrado - prosegue Gemignani -. Abbiamo addirittura ntrovato una tubazione del metanodotto abbandonata. Anche all'interno del cimitero, ci sono parti che andrebbero pulite".



"Chiediamo un intervento di bonifica - incalza Domenici -, sia della zona del cimitero che del piazzale della chiesa, anch'esso interessato da rifiuti di vario genere. Adesso è perioloso portare anche i bimbi a passeggio".



"Faremo una segnalazione - conclude Gemignani - affinchè l'area ritorni così come fu concepita e realizzata dall'amministrazione Contrucci".