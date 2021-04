Fiamme a Casabasciana, si alza elicottero regionale

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 30 marzo 2021, 16:39

In sostanza si chiede l'utilizzo esclusivo della lingua italiana per quanto riguarda gli atti pubblici del comune, bandendo quindi ogni forma di "inglesismo". La mozione è stata protocollata dal gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca

martedì, 30 marzo 2021, 10:51

Dopo che il dibattito sulla questione Bagni di Lucca-città si è acceso e sviluppato a seguito delle sue dichiarazioni, l'esponente di Forza Italia Fabrizio Giovannini torna sull'argomento confermando l'intenzione di procedere in tal senso

martedì, 30 marzo 2021, 08:29

Lunedi 26 aprile alle 21, in modalità online, avrà inizio il corso per diventare volontario del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana

lunedì, 29 marzo 2021, 15:30

L'assessore Pacini: "Soddisfatti per un investimento importante, per una scuola che sarà moderna e sicura, con importanti spazi esterni. Strutturalmente sarà un punto di riferimento non solo per Bagni di Lucca ma anche per i comuni limitrofi"

martedì, 23 marzo 2021, 16:09

Un incendio boschivo è divampato in località Crasciana, frazione di Bagni di Lucca. Le fiamme stanno interessando boschi di latifoglie in una zona particolarmente impervia. La superficie bruciata è di circa 5 ettari

martedì, 23 marzo 2021, 10:56

lI comune di Bagni di Lucca sostiene la campagna “Road-Endo -Conosc-Endo” promossa dall’associazione Endometriosi FVG Odv, illuminando di giallo il Ponte delle Catene