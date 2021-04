Bagni di Lucca



Flashmob degli artisti locali: "Ci hanno dimenticato"

domenica, 18 aprile 2021, 13:34

di giuseppe bini

Nel pomeriggio di ieri, al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, si è svolto un flashmob omaggio a Dante, che ha coinvolto gli addetti ai lavori del mondo dell’arte e della cultura.



Non celebrare Dante, dal vivo sarebbe il segno una sconfitta culturale e sociale. Così ieri, da un’idea di Mariavittoria Castrucci, davanti al Teatro Accademico di Bagni di Lucca Si è svolto un piccolo, sicuro, flashmob per "dare un segno forte e chiaro che c’è un pezzo d’Italia al buio, lasciata al buio e quasi dimenticata, ma che ha un cuore che batte".



Quel cuore d’Italia è linfa vitale per le emozioni, per le suggestioni per i sogni per le speranze, per la fantasia, per la creatività. È l’Italia della Cultura, dell’Arte, della Musica, del Cinema e dello Spettacolo.



Per la delicatezza del momento storico, il flashmob non era da intendersi come evento di massa, ma un evento ristretto e dedicato agli artisti del territorio. Hanno infatti partecipato Claudio Sassetti e alcuni allievi della sua scuola di teatro, il regista Marcantonio Lunardi, la ricercatrice Ilaria Sabbatini e la pittrice Kety Bastiani.



Il flashmob, sentito e partecipato, si è articolato in momenti di fotografia e letture de La Divina Commedia con una scenografia/coreografia studiata a norma covid19.